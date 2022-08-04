Ночью и утром оккупанты били по Запорожской области и Сумщине – есть многочисленные разрушения

Сегодня ночью враг нанес ряд ракетных ударов по Запорожской области. Одна ракета попала вблизи автомобильной трассы в районе села Вольноандреевка. Пострадавших нет. Ракетному обстрелу подвергся объект инфраструктуры в Заводском районе областного центра – зафиксировано два прилета. Есть один пострадавший, получивший ранение от осколков стекла. В настоящее время он находится в удовлетворительном состоянии.

Около четырех часов ночи оккупанты нанесли удар по складам агрофирмы в Тернуватской громаде. Пострадавших нет. В 02:10 было обстреляно село Новоивановка Камышевской громады. Пострадавших нет. Разрушениям подверглись жилые дома. Разрушено зернохранилище.

На Сумщине десятки прилетов за сегодняшнее утро. российские оккупанты нанесли по приграничной области многочисленные артиллерийские и минометные удары. Прилетало по частным домам, улицам, огородам. По словам главы ОВА, в результате атак врага вспыхнули пожары. Предварительно без жертв.