  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. 8 погибших, 3 раненых ребенка: россияне артиллерией обстреляли Торецк в Донецкой области
В тренде

8 погибших, 3 раненых ребенка: россияне артиллерией обстреляли Торецк в Донецкой области

Общие новости
(1 голосов)

Проклятые орки

8 погибших, 3 раненых ребенка: россияне артиллерией обстреляли Торецк в Донецкой области

Павло Кириленко Telegram-канал

Новина українською

Глава Донецкой ОГА Павел Кириленко сообщил об обстреле города Торецк и в очередной раз обратился ко всем жителям области с призывом не превращать себя в российскую мишень и эвакуироваться.

Читайте такжеВ Донецкой области полиция будет эвакуировать детей по желанию родителей

"8 погибших, 4 раненых – таковы последствия обстрела Торецка, который россияне совершили сегодня около 11 часов. Среди четырех раненых – три ребенка. По предварительной информации, стреляли из артиллерии. Попали в остановку общественного транспорта, где на тот момент было скопление людей".

"Кроме того, россияне повредили церковь и ранили тамошнего священника, повредили окружающие многоэтажки. Ежедневно российские оккупанты бьют по гражданским – ежедневно у нас есть погибшие и раненые. Все, кто до сих пор остается на Донетчине, подвергают себя смертельной опасности!"

8 погибших, 3 раненых ребенка: россияне артиллерией обстреляли Торецк в Донецкой области - изображение 1

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией Павел Кириленко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде