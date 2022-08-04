8 погибших, 3 раненых ребенка: россияне артиллерией обстреляли Торецк в Донецкой области
Проклятые орки
Павло Кириленко Telegram-канал
Глава Донецкой ОГА Павел Кириленко сообщил об обстреле города Торецк и в очередной раз обратился ко всем жителям области с призывом не превращать себя в российскую мишень и эвакуироваться.
"8 погибших, 4 раненых – таковы последствия обстрела Торецка, который россияне совершили сегодня около 11 часов. Среди четырех раненых – три ребенка. По предварительной информации, стреляли из артиллерии. Попали в остановку общественного транспорта, где на тот момент было скопление людей".
"Кроме того, россияне повредили церковь и ранили тамошнего священника, повредили окружающие многоэтажки. Ежедневно российские оккупанты бьют по гражданским – ежедневно у нас есть погибшие и раненые. Все, кто до сих пор остается на Донетчине, подвергают себя смертельной опасности!"
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