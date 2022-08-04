  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. По Украине прокатилась волна массовых сообщений о заминировании
В тренде

По Украине прокатилась волна массовых сообщений о заминировании

Общие новости
(2 голосов)

Час от часу не легче

По Украине прокатилась волна массовых сообщений о заминировании

Поліція Рівненщини

Новина українською

В четверг, 4 августа, в полицию поступила информация о заминировании вокзалов и других объектов в ряде городов Украины:

▪ Кропивницкий. Сообщается, что на Центральном рынке ищут взрывчатку.

▪ Винница. Сообщается о возможном минировании Центрального рынка и железнодорожного вокзала.

▪ Хмельницкий. По городу 3 заминирования, автовокзал, овощной рынок, ж/д вокзал.

▪ Ровно. Сообщается о заминировании железнодорожного вокзала и автовокзала.

В Тернополе людей начали эвакуировать с железнодорожного вокзала и Центрального универмага из-за возможной провокации и заложенной взрывчатки. Об этом сообщил мэр города Сергей Надал. Тем не менее, спустя небольшой промежуток времени председатель ОВА Владимир Труш сказал, что информация о минировании не подтвердилась.

Читайте такжеЯдерный террорист. СБУ показала, как оккупанты захватывали Чернобыльскую АЭС - ВИДЕО
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде