По Украине прокатилась волна массовых сообщений о заминировании
Час от часу не легче
Поліція Рівненщини
В четверг, 4 августа, в полицию поступила информация о заминировании вокзалов и других объектов в ряде городов Украины:
▪ Кропивницкий. Сообщается, что на Центральном рынке ищут взрывчатку.
▪ Винница. Сообщается о возможном минировании Центрального рынка и железнодорожного вокзала.
▪ Хмельницкий. По городу 3 заминирования, автовокзал, овощной рынок, ж/д вокзал.
▪ Ровно. Сообщается о заминировании железнодорожного вокзала и автовокзала.
В Тернополе людей начали эвакуировать с железнодорожного вокзала и Центрального универмага из-за возможной провокации и заложенной взрывчатки. Об этом сообщил мэр города Сергей Надал. Тем не менее, спустя небольшой промежуток времени председатель ОВА Владимир Труш сказал, что информация о минировании не подтвердилась.
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