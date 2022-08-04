По Украине прокатилась волна массовых сообщений о заминировании

В четверг, 4 августа, в полицию поступила информация о заминировании вокзалов и других объектов в ряде городов Украины:

▪ Кропивницкий. Сообщается, что на Центральном рынке ищут взрывчатку.

▪ Винница. Сообщается о возможном минировании Центрального рынка и железнодорожного вокзала.

▪ Хмельницкий. По городу 3 заминирования, автовокзал, овощной рынок, ж/д вокзал.

▪ Ровно. Сообщается о заминировании железнодорожного вокзала и автовокзала.

В Тернополе людей начали эвакуировать с железнодорожного вокзала и Центрального универмага из-за возможной провокации и заложенной взрывчатки. Об этом сообщил мэр города Сергей Надал. Тем не менее, спустя небольшой промежуток времени председатель ОВА Владимир Труш сказал, что информация о минировании не подтвердилась.