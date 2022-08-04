рф использует ЗАЭС, чтобы сыграть на опасениях Запада по поводу ядерной катастрофы в Украине – ISW
Проклятые орки
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российские силы используют Запорожскую АЭС в Энергодаре, чтобы сыграть на страхах Запада перед ядерной катастрофой в Украине – в попытке ослабить волю западных стран оказать военную поддержку украинскому контрнаступлению.
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси накануне заявил, что оккупированная российскими войсками АЭС "полностью вышла из-под контроля", и на станции "нарушены все принципы ядерной безопасности".
российские официальные лица представляют Украину как государство, безответственно использующее предоставленное Западом оружие и рискующее ядерной катастрофой, чтобы таким образом отговорить Запад от предоставления дополнительной военной поддержки для контрнаступления ВСУ на юге Украины, как отмечает Институт исследования войны.
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