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рф использует ЗАЭС, чтобы сыграть на опасениях Запада по поводу ядерной катастрофы в Украине – ISW

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Проклятые орки

рф использует ЗАЭС, чтобы сыграть на опасениях Запада по поводу ядерной катастрофы в Украине – ISW

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

российские силы используют Запорожскую АЭС в Энергодаре, чтобы сыграть на страхах Запада перед ядерной катастрофой в Украине – в попытке ослабить волю западных стран оказать военную поддержку украинскому контрнаступлению.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси накануне заявил, что оккупированная российскими войсками АЭС "полностью вышла из-под контроля", и на станции "нарушены все принципы ядерной безопасности".

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российские официальные лица представляют Украину как государство, безответственно использующее предоставленное Западом оружие и рискующее ядерной катастрофой, чтобы таким образом отговорить Запад от предоставления дополнительной военной поддержки для контрнаступления ВСУ на юге Украины, как отмечает Институт исследования войны.

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В статье: война с Россией ЗАЭС ISW
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Источник:
understandingwar.org

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