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Обострение в Нагорном Карабахе: Армения хочет расширить мандат российского контингента

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Премьер-министр Армении говорит, что согласия Азербайджана для этого не нужно

Обострение в Нагорном Карабахе: Армения хочет расширить мандат российского контингента

фото из свободных источников

Новина українською

События в Нагорном Карабахе вызвали у армянского общественности ряд вопросов к российскому военному контингенту, расположенному в регионе.

Об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян сказал на заседании правительства, сообщает News.am.

Он назвал присутствие российских миротворцев ключевым фактором обеспечения безопасности карабахских армян.

"Но ряд событий, произошедших в Нагорном Карабахе с ноября 2020 года, в том числе события последних дней, вызвали у армянской общественности вопросы содержания и характера миротворческой операции в Нагорном Карабахе", - сказал Пашинян.

Он подчеркнул, что крайне необходимой становится корректировка деталей "миротворческой операции" в Нагорном Карабахе.

"И необходимость была изначально. Но этому препятствовал Азербайджан, отказываясь подписывать мандат миротворческого контингента, в то время как Армения подписала. Ожидаем, что подписанный в двустороннем формате этот мандат будет действовать в полном формате", - сказал Никол Пашинян.

Он сказал, что для полной реализации "миротворческого мандата" достаточно подписей Еревана и Москвы. И предложил принять меры по международному утверждению этого мандата или наделить "миротворцев" "широким международным мандатом".

Напомним, министерство обороны Азербайджана в среду вечером подтвердило наступательную операцию в районе Нагорного Карабаха, в результате которой войска смогли занять несколько высот.

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В статье: война с Россией
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