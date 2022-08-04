Воины 58-й ОМБр уничтожили штурмовую группу российских оккупантов около Бахмута. ВИДЕО

Украинские защитники вблизи Бахмута уничтожили штурмовую группу оккупационных войск РФ.

Об этом сообщила отдельная мотопехотная бригада им. гетмана Ивана Выговского.

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"Устойчиво удерживая рубежи обороны вокруг города Бахмут, выговцы уничтожили очередную штурмовую группу противника. Из доклада командира о результатах боя стало известно, что вражеские подразделения в наступательных потугах несут большие потери", - рассказали украинские защитники.