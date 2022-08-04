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Зеленский собрал Ставку: обсудили обеспечение Сил Обороны необходимым вооружением

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В отношении рассмотренных вопросов были приняты соответствующие решения

Зеленский собрал Ставку: обсудили обеспечение Сил Обороны необходимым вооружением

president.gov.ua

Новина українською

4 августа 2022 под председательством Президента Украины Владимир Зеленского состоялось заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.

Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

"В ходе заседания, в котором приняли участие ключевые руководители сектора безопасности и обороны, был рассмотрен ряд неотложных вопросов безопасности. Первым в повестке дня обсужден вопрос о состоянии обеспечения Сил Обороны необходимым вооружением и военной техникой.

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Была также заслушана информация о состоянии выполнения решений Ставки Верховного Главнокомандующего, принятых на предыдущих заседаниях, и отмечена персональная ответственность руководителей сектора безопасности и обороны за выполнение приказов и директив Верховного Главнокомандующего Украины", - говорится в сообщении.

Также заслушали доклад о продолжении действия Сводного плана территориальной обороны и отчет о ходе всеобщей мобилизации.

Относительно всех рассмотренных вопросов повестки дня были приняты соответствующие решения.

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В статье: война с Россией Владимир Зеленский
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