Зеленский собрал Ставку: обсудили обеспечение Сил Обороны необходимым вооружением
В отношении рассмотренных вопросов были приняты соответствующие решения
president.gov.ua
4 августа 2022 под председательством Президента Украины Владимир Зеленского состоялось заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.
Об этом сообщает пресс-служба СНБО.
"В ходе заседания, в котором приняли участие ключевые руководители сектора безопасности и обороны, был рассмотрен ряд неотложных вопросов безопасности. Первым в повестке дня обсужден вопрос о состоянии обеспечения Сил Обороны необходимым вооружением и военной техникой.
Была также заслушана информация о состоянии выполнения решений Ставки Верховного Главнокомандующего, принятых на предыдущих заседаниях, и отмечена персональная ответственность руководителей сектора безопасности и обороны за выполнение приказов и директив Верховного Главнокомандующего Украины", - говорится в сообщении.
Также заслушали доклад о продолжении действия Сводного плана территориальной обороны и отчет о ходе всеобщей мобилизации.
Относительно всех рассмотренных вопросов повестки дня были приняты соответствующие решения.
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