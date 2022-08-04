В течение недели ВСУ освободили два села в Донецкой области
Мазановку и Дмитровку
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Украинские военные освободили два села в Донецкой области в течение последней недели.
Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов.
По его словам, были деоккупированы Мазановка и Дмитровка.
"В течение недели наши войска улучшили тактическое положение и продвинулись в глубину обороны противника в районах населенных пунктов Мазановка, Брашков, Сулугуновка и Дмитровка. Освободили два населенных пункта - Мазановка и Дмитровка", - рассказал он.
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