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В течение недели ВСУ освободили два села в Донецкой области

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Мазановку и Дмитровку

В течение недели ВСУ освободили два села в Донецкой области

facebook.com/GeneralStaff.ua

Новина українською

Украинские военные освободили два села в Донецкой области в течение последней недели.

Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов.

По его словам, были деоккупированы Мазановка и Дмитровка.

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"В течение недели наши войска улучшили тактическое положение и продвинулись в глубину обороны противника в районах населенных пунктов Мазановка, Брашков, Сулугуновка и Дмитровка. Освободили два населенных пункта - Мазановка и Дмитровка", - рассказал он.

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В статье: война с Россией
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