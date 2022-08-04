Ночные взрывы на Херсонщине связаны связаны с Антоновским железнодорожным мостом

Ночью 4 августа в Херсоне снова раздавались взрывы возле мостов через Днепр.

Об этом сообщил глава Херсонского областного совета Александр Самойленко, передает Эспрессо.

По его словам, взрывы и пожар в Херсоне в ночь на 4 августа имеют отношение к железнодорожному мосту. Подробностей пока чиновник не предоставил, но высказал оптимистическое мнение по ликвидации еще одного пути для оккупантов, которым они перебрасывали технику и подвозили боеприпасы и продовольствие на правый берег.

Читайте также В Херсоне россияне оборудуют укрытие на хлопковой фабрике и скупают надувные лодки и матрасы

Самойленко подчеркнул, что в Херсоне есть два Антоновских моста – автомобильный и железнодорожный. По его мнению, освобождение областного центра от россиян состоится в ближайшее время.