На деньги UNITED24 купили первый вертолет
Это украинский МИ-2АМ-1
На средства, собранные через платформу UNITED24, впервые приобрели вертолет МИ-2АМ-1.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Отмечается, что стоимость вертолета 23,4 млн грн.
Он предназначен преимущественно для эвакуации тяжелораненых с поля боя.
Ми-2АМ-1 производят в Украине, что облегчает поставку и сервисное обслуживание, а военные смогут получить транспорт в ближайшее время.
Напомним, что модель является многоцелевым воздушным транспортом, который используют преимущественно для эвакуации раненых с поля боя.
Он способен перевозить двух тяжелораненых и трех врачей или грузы весом до 1200 кг на расстояние до 600 км и на скорости до 200 км/ч, что позволяет вовремя добраться до госпиталя тем, для кого каждая минута критическая.
Популярное сейчас
- Заря – Университатя. АУДИО онлайн трансляция 1-го матча 3-го отборочного раунда Лиги конференций
- Днепру-1 не подошел. Экс-защитник Мариуполя прибыл в расположение Шахтера
- Штурм остановила вылазка. Акценты зрителя на игре Динамо со Штурмом
- Генпрокурор Украины анонсировал чистку рядов всех силовых и правоохранительных структур
- Красотка дня. Звезда клипов Вельбоя - новая ведущая клубных соцсетей Металлиста 1925
- Красотка дня. Украинская Анжелина Джоли защищает нашу страну в рядах ВСУ. ФОТО