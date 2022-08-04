СМИ: Газпром сжигает газ вместо поставок в страны ЕС

Российский "Газпром", начиная с мая, сжигает газ вблизи компрессорной станции "Портовая" и одноименного LNG-терминала.

Об этом сообщает финское издание Yle, передает Интерфакс-Украина.

Издание уточняет, что большое пламя бушует на территории, где расположены эти объекты, уже несколько недель. Он виден даже из Финляндии.

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Спутниковые снимки системы мониторинга пожаров NASA демонстрируют, что на LNG-терминале пожары начали фиксировать с 22 мая, когда "Газпром" снизил транзит в Европу по газотранспортной системе Украины и перестал использовать в полном объеме оплаченные и забронированные мощности.

Пожар, свидетельствующий о сжигании газа на КС "Портовая", начал появляться с 17 июня. Тогда в течение нескольких дней суточная прокачка газа по "Северному потоку" была уменьшена со 167 млн ​​куб. м до 67 млн. куб. м.