В Германии арестовали автора пророссийского Telegram-канала

В немецком Гамбурге правоохранители арестовали автора пророссийского Telegram-канала. Задержанный одобрял войну против Украины и пытался вербовать людей для военной службы за границей.

Об этом пишет Bild.

"Согласно со следствием, обвиняемый вел Telegram-канал, который считался пророссийской Национал-большевистской платформой, где выражалось открытое одобрение агрессивной войны против Украины, спровоцированной Россией", - пишет пресс-служба прокурора.

Автором Telegram-канала оказался 31-летний немец.

Прокуратура подозревает задержанного в нарушении Закона о контроле над военным оружием после выявления фотографии на которой он позирует с российским автоматом.

Также немца обвиняют в:

использовании символа Z;

одобрении военных преступлений России на территории Украины;

попытке вербовки для военной службы за рубежом.