В Германии арестовали автора пророссийского Telegram-канала
Им оказался 31-летний немец
фото из свободных источников
В немецком Гамбурге правоохранители арестовали автора пророссийского Telegram-канала. Задержанный одобрял войну против Украины и пытался вербовать людей для военной службы за границей.
Об этом пишет Bild.
"Согласно со следствием, обвиняемый вел Telegram-канал, который считался пророссийской Национал-большевистской платформой, где выражалось открытое одобрение агрессивной войны против Украины, спровоцированной Россией", - пишет пресс-служба прокурора.
Автором Telegram-канала оказался 31-летний немец.
Прокуратура подозревает задержанного в нарушении Закона о контроле над военным оружием после выявления фотографии на которой он позирует с российским автоматом.
Также немца обвиняют в:
использовании символа Z;
одобрении военных преступлений России на территории Украины;
попытке вербовки для военной службы за рубежом.
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