  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. "Потеря адекватности": Министр обороны Украины резко отреагировал на материал Amnesty International
В тренде

"Потеря адекватности": Министр обороны Украины резко отреагировал на материал Amnesty International

Общие новости
(3 голосов)

Алексей Резников считает, что Amnesty International ставит под сомнение право украинцев опираться геноциду и защищать свое жилье и жизнь

"Потеря адекватности": Министр обороны Украины резко отреагировал на материал Amnesty International

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Материал Amnesty International является свидетельством потери адекватности, поскольку он приравнивает агрессию РФ к самозащите Украины.

Об этом написал министр обороны Украины Алексей Резников в Facebook.

"Любые попытки даже вскользь уравнять неспровоцированную российскую агрессию и Украинскую самозащиту, как это сделано в материале Amnesty International, - это свидетельство потери адекватности и способ уничтожить свой авторитет", - подчеркнул министр.

При этом он отметил, что своим отчетом Amnesty International ставит под сомнение право украинцев опираться геноциду и защищать свое жилье и жизнь. Такие действия "являются извращением, в какие бы правовые конструкции его не маскировали".

"Украина - правовое государство. Мы всесторонне анализируем и даем оценку, в том числе - юридическую, событиям на войне, как того требуют наши обязательства. Но мы не позволим поносить нашу армию, наших защитников. Это я как юрист говорю", - резюмировал министр.

Напомним, ранее правозащитники Amnesty International опубликовали отчет, в котором сказано, что украинские военные якобы нарушают законы войны тем, что "ставят под угрозу жизнь населения, размещая боевую технику и вооружение в школах и больницах".

Украинское общество, в том числе и политики, резко раскритиковали материал.

В частности, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Amnesty International своим материалом создает фальшивый баланс между жертвой и преступником.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией Алексей Резников
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде