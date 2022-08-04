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Маляр о числе погибших в рядах ВСУ: Это тысячи, не сотни

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С украинской стороны значительно меньше погибших, чем с российской

Маляр о числе погибших в рядах ВСУ: Это тысячи, не сотни

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Количество погибших украинских военных после начала полномасштабного вторжения российских оккупантов исчисляется тысячами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра обороны Украины Анны Маляр во время брифинга.

"Мы говорим о том, что погибшие есть с обеих сторон. Мы говорим о том, что с украинской стороны значительно меньше погибших, чем с российской. И мы можем сказать, что это тысячи, то есть это не сотни", - заявила Маляр.

При этом она добавила, что украинская сторона продолжит придерживаться основных правил распространения информации во время войны, которые предусматривают неразглашение точного количества погибших бойцов ВСУ.

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В статье: война с Россией Анна Маляр
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