В сети появился трейлер нового фильма о войне в Украине. The Hardkiss исполнили саундтрек. ВИДЕО

Украина ведет войну не только непосредственно на полях активных сражений.

Не только пули и ракеты, но информация - также находится на вооружении.

Любыми способами мы стараемся донести правду о войне в самые разные уголки мира.

В том числе и через кино.

В сети стал доступен трейлер нового фильма "Кровавая нефть".

Сообщается, что фильм будет состоять из семи новелл, каждая из которых рассказывает о героях и жертвах войны, которую развязала страна-террорист россия.

Также стоит отметить, что саундтрек к картине исполнила известная украинская группа The Hardkiss.