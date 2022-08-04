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В сети появился трейлер нового фильма о войне в Украине. The Hardkiss исполнили саундтрек. ВИДЕО

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В сети появился трейлер нового фильма о войне в Украине. The Hardkiss исполнили саундтрек. ВИДЕО

instagram.com/the_hardkiss

UA-Футбол
Новина українською

Украина ведет войну не только непосредственно на полях активных сражений.

Не только пули и ракеты, но информация - также находится на вооружении.

Любыми способами мы стараемся донести правду о войне в самые разные уголки мира.

В том числе и через кино.

В сети стал доступен трейлер нового фильма "Кровавая нефть".

Сообщается, что фильм будет состоять из семи новелл, каждая из которых рассказывает о героях и жертвах войны, которую развязала страна-террорист россия.

Также стоит отметить, что саундтрек к картине исполнила известная украинская группа The Hardkiss.

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В статье: война с Россией
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