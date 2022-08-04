В сети появился трейлер нового фильма о войне в Украине. The Hardkiss исполнили саундтрек. ВИДЕО
Ждем!
instagram.com/the_hardkiss
Украина ведет войну не только непосредственно на полях активных сражений.
Не только пули и ракеты, но информация - также находится на вооружении.
Любыми способами мы стараемся донести правду о войне в самые разные уголки мира.
В том числе и через кино.
В сети стал доступен трейлер нового фильма "Кровавая нефть".
Сообщается, что фильм будет состоять из семи новелл, каждая из которых рассказывает о героях и жертвах войны, которую развязала страна-террорист россия.
Также стоит отметить, что саундтрек к картине исполнила известная украинская группа The Hardkiss.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Ворскла объявила, где будет играть домашние матчи в сезоне 2022/23
- Штурм остановила вылазка. Акценты зрителя на игре Динамо со Штурмом
- В возрасте 43-х лет скончался легендарный хавбек сборной Латвии
- Известно, какие каналы будут транслировать матчи между Динамо и Штурмом в Лиге Чемпионов
- В бою погиб известный украинский поэт и автор песен
- Квіти мінних зон. Океан Эльзы выпустили новый клип про войну в Украине. ВИДЕО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти