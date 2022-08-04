Генсек НАТО заявил о риске столкновения с Россией из-за ее войны против Украины
В НАТО озвучили две главные задачи в войне России против Украины
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Европа переживает опаснейшую ситуацию со времен Второй мировой войны. Война России против Украины - это нападение на нынешний мировой порядок, поэтому российскому агрессору нельзя позволить победить.
Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
"В этом конфликте (войне России против Украины - ред.) НАТО имеет две задачи: поддержать Украину и предотвратить распространение конфликта в полномасштабную войну между НАТО и Россией", - отметил Столтенберг.
Как он отметил, в интересах Альянса, чтобы российский президент Владимир президент Путин не преуспел в своих амбициях в Украине.
"Мир, где урок для Путина заключается в том, что он получает то, что хочет, используя военную силу, является более опасным миром для нас. Если Россия выиграет эту войну, то будет подтверждение того, что насилие работает и следующей ее целью могут стать другие соседи Украины", - подчеркнул Столтенберг.
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