  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Генсек НАТО заявил о риске столкновения с Россией из-за ее войны против Украины
В тренде

Генсек НАТО заявил о риске столкновения с Россией из-за ее войны против Украины

Общие новости
(1 голосов)

В НАТО озвучили две главные задачи в войне России против Украины

Генсек НАТО заявил о риске столкновения с Россией из-за ее войны против Украины

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Европа переживает опаснейшую ситуацию со времен Второй мировой войны. Война России против Украины - это нападение на нынешний мировой порядок, поэтому российскому агрессору нельзя позволить победить.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"В этом конфликте (войне России против Украины - ред.) НАТО имеет две задачи: поддержать Украину и предотвратить распространение конфликта в полномасштабную войну между НАТО и Россией", - отметил Столтенберг.

Читайте такжеДжонсон будет баллотироваться на пост генсека НАТО – ему может помешать Макрон

Как он отметил, в интересах Альянса, чтобы российский президент Владимир президент Путин не преуспел в своих амбициях в Украине.

"Мир, где урок для Путина заключается в том, что он получает то, что хочет, используя военную силу, является более опасным миром для нас. Если Россия выиграет эту войну, то будет подтверждение того, что насилие работает и следующей ее целью могут стать другие соседи Украины", - подчеркнул Столтенберг.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией Йенс Столтенберг
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде