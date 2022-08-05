Генштаб: В России хотят запретить увольняться из армии

По информации Генштаба ВСУ, у России возникли сложности с комплектацией подразделений, которые воюют на территории Украины, поэтому там планируют изменить законодательство.

Об этом заявил заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов, сообщает Укринформ.

"Руководство россии пытается прекратить отток личного состава из армии и поэтому планирует изменить законодательство и запретить увольняться из рядов вооруженных сил. Кроме того, наблюдается низкая активность гражданского населения по подписанию контрактов на военную службу", – объяснил он.

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По словам Громова, также фиксируется существенный недобор курсантов в военные заведения.