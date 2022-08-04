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Львовянин продавал 3 авто, которые были предназначены для ВСУ

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Прокуратура сообщила мужчине о подозрении

Львовянин продавал 3 авто, которые были предназначены для ВСУ

фото из свободных источников

Новина українською

Во Львове сообщили о подозрении 38-летнему мужчине, продававшему автомобили, предназначенные как гуманитарная помощь для ВСУ.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

По данным следствия, подозреваемый за 17 500 долларов США продал три автомобиля, ввозимые в Украину как гуманитарная помощь для нужд ВСУ.

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Стоимость перечисленных выше транспортных средств, переоборудованных для нужд военных, составляет более полумиллиона гривен.

В ходе обысков изъяты денежные средства и документы, имеющие доказательное значение.

Следственные действия продолжаются, решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и наложении ареста на его имущество. Устанавливаются другие причастные лица.

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В статье: война с Россией
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