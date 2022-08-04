Львовянин продавал 3 авто, которые были предназначены для ВСУ
Прокуратура сообщила мужчине о подозрении
фото из свободных источников
Во Львове сообщили о подозрении 38-летнему мужчине, продававшему автомобили, предназначенные как гуманитарная помощь для ВСУ.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.
По данным следствия, подозреваемый за 17 500 долларов США продал три автомобиля, ввозимые в Украину как гуманитарная помощь для нужд ВСУ.
Стоимость перечисленных выше транспортных средств, переоборудованных для нужд военных, составляет более полумиллиона гривен.
В ходе обысков изъяты денежные средства и документы, имеющие доказательное значение.
Следственные действия продолжаются, решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и наложении ареста на его имущество. Устанавливаются другие причастные лица.
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