СБУ арестовала имущество мелитопольского экснардепа-коллаборанта Балицкого на 150 млн
В том числе и на 4 воздушных судна малой авиации
фото из свободных источников
Правоохранители наложили арест на имущество бывшего народного депутата от "Оппоблока" и экс-регионала Евгения Балицкого.
Об этом сообщает СБУ.
"Наложен арест на имущество (в том числе 4 воздушных судна малой авиации, которые находятся в Киевской обл.) и корпоративные права, принадлежащие Балицкому и его семье на общую сумму более 149 млн грн", - говорится в сообщении.
СБУ установила, что коллаборант Балицкий издал "распоряжение", на основании которого на оккупированных территориях была введена временная оккупационная администрация.
В результате псевдопредприятию "Государственный зерновой оператор" было незаконно передано имущество 7 агропромышленных комплексов и зерновых терминалов на оккупированной россиянами территории Запорожской области.
Напомним, что Балицкий всю свою политическую карьеру активно продвигал российские нарративы, а с момента оккупации его родного Мелитополя стал активно помогать оккупантам. Ему объявили о подозрении и грозит от пяти до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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