СБУ арестовала имущество мелитопольского экснардепа-коллаборанта Балицкого на 150 млн

Правоохранители наложили арест на имущество бывшего народного депутата от "Оппоблока" и экс-регионала Евгения Балицкого.

Об этом сообщает СБУ.

"Наложен арест на имущество (в том числе 4 воздушных судна малой авиации, которые находятся в Киевской обл.) и корпоративные права, принадлежащие Балицкому и его семье на общую сумму более 149 млн грн", - говорится в сообщении.

СБУ установила, что коллаборант Балицкий издал "распоряжение", на основании которого на оккупированных территориях была введена временная оккупационная администрация.

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В результате псевдопредприятию "Государственный зерновой оператор" было незаконно передано имущество 7 агропромышленных комплексов и зерновых терминалов на оккупированной россиянами территории Запорожской области.

Напомним, что Балицкий всю свою политическую карьеру активно продвигал российские нарративы, а с момента оккупации его родного Мелитополя стал активно помогать оккупантам. Ему объявили о подозрении и грозит от пяти до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.