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Зеленский посоветовал путину думать, что он будет говорить Богу

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И сравнил путина с СССР

Зеленский посоветовал путину думать, что он будет говорить Богу

ОП

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Российскому президенту Владимиру Путину пора уже задуматься о том, какой след он оставит после себя в истории, кроме того "ада", который он уже успел сделать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского во время онлайн встречи с представителями африканских СМИ.

"Нет цены у свободы. Пусть Россия не рассчитывает, что может нефтью и долларами покупать свободу. Этого никогда не будет. Мы будем стоять до конца. А когда эта война закончится, зависит от объединения мира вокруг Украины", - подчеркнул Зеленский.

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Он призвал лидера Кремля задуматься над окончанием войны.

"Сколько еще нужно войн президенту РФ, который не видит своей орбиты? Может достаточно? Да и возраст у него уже взрослый, может нужно уже думать, что он будет говорить Богу? Может об этих вещах надо думать? Что он оставляет после себя, кроме ада? Что будет с его народом? Мне кажется, есть вещи о которых надо трезво думать. Не как диктатор, а трезво", - отметил президент Украины.

Он добавил, что в любом случае украинцы никогда не простят России эту войну.

"Мы никогда ему этого не простим, но он в свои 70 лет может остановить это кровопролитие. Всего один человек. Почему мир позволяет одному человеку это делать. 70 лет. Советский Союз сделал подобное со многими людьми. Но и он продержался 70 лет. Что-то символическое в этом есть", - сказал глава государства.

При этом Зеленский заявил, что если Путин победит в этой войне - это станет началом Третьей мировой войны.

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В статье: война с Россией Владимир Зеленский
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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
04.08.2022 в 22:11
Путина в аду будут трахать черти. Бог з такими не общается.
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