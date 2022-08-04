ЕС ввел дополнительные санкции против Януковича и его сына
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Европейский союз ввел санкции против бывшего президента Украины Виктора Януковича за подрыв территориальной целостности. Также в санкционном списке оказался его сын Александр.
Об этом сообщает сайт Совета ЕС.
Сообщается, что Януковича и его сына добавили в санкционный список за подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, стабильности и безопасности государства. Кроме того, на Александра Януковича накладываются ограничения за сделки с оккупационными группировками на Донбассе.
"ЕС решительно осуждает неизбирательные нападения России на гражданское население и гражданскую инфраструктуру и призывает Россию немедленно и безоговорочно вывести все свои войска и военную технику со всей территории Украины в пределах ее международно признанных границ", - добавили в Совете ЕС.
Отметим, до этого действовали санкции против Януковича и его сына за присвоение средств украинского бюджета.
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