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ЕС ввел дополнительные санкции против Януковича и его сына

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ЕС ввел дополнительные санкции против Януковича и его сына

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Новина українською

Европейский союз ввел санкции против бывшего президента Украины Виктора Януковича за подрыв территориальной целостности. Также в санкционном списке оказался его сын Александр.

Об этом сообщает сайт Совета ЕС.

Сообщается, что Януковича и его сына добавили в санкционный список за подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, стабильности и безопасности государства. Кроме того, на Александра Януковича накладываются ограничения за сделки с оккупационными группировками на Донбассе.

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"ЕС решительно осуждает неизбирательные нападения России на гражданское население и гражданскую инфраструктуру и призывает Россию немедленно и безоговорочно вывести все свои войска и военную технику со всей территории Украины в пределах ее международно признанных границ", - добавили в Совете ЕС.

Отметим, до этого действовали санкции против Януковича и его сына за присвоение средств украинского бюджета.

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В статье: Виктор Янукович война с Россией
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Комментарии (1)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
04.08.2022 в 22:31
остов-на-дону
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