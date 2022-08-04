Оккупанты обстреливают Харьков. В городе раздаются взрывы

Вечером 4 августа 2022 года в Харькове снова раздаются взрывы. Город находится под обстрелом.

Об этом сообщает в Telegram начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Внимание, харьковчане, россияне наносят удары по городу! Находитесь в укрытиях!", - отметил он.

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Как пишут местные СМИ, в городе слышны взрывы.

Обстрел прокомментировала советница главы областного совета Наталья Попова.

"… обстреляли мой район. Предварительно есть вызов экстренки. Все работают", - сообщила она.