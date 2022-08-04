Оккупанты обстреливают Харьков. В городе раздаются взрывы
Вечером 4 августа оккупанты в очередной раз обстреляли Харьков
фото из открытых источников
Вечером 4 августа 2022 года в Харькове снова раздаются взрывы. Город находится под обстрелом.
Об этом сообщает в Telegram начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
"Внимание, харьковчане, россияне наносят удары по городу! Находитесь в укрытиях!", - отметил он.
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Как пишут местные СМИ, в городе слышны взрывы.
Обстрел прокомментировала советница главы областного совета Наталья Попова.
"… обстреляли мой район. Предварительно есть вызов экстренки. Все работают", - сообщила она.
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