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"Аморальная избирательность" - Зеленский резко раскритиковал Amnesty International

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В своем вечернем обращении президент обратил внимание на последний отчет организации

"Аморальная избирательность" - Зеленский резко раскритиковал Amnesty International

Telegram Zelenskiy / Official

Новина українською

Последний отчет правозащитной организации Amnesty International о войне России против Украины пытается переложить ответственность за военные преступления с агрессора на жертву.

Об этом 4 августа рассказал президент Владимир Зеленский в своем традиционном видеообращении к нации.

По его словам, по сегодняшнему обстрелу Торецка и тысячам других преступлений российских террористов Украина не видит своевременных и четких отчетов некоторых международных организаций.

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"Мы увидели совсем другой отчет от Amnesty International, который пытается амнистировать страну-террориста и переложить ответственность с агрессора на жертву. Нет и не может даже быть гипотетически никакого условия, при котором любой российский удар по Украине становится оправданным. Агрессия против нашего государства ничем не спровоцирована, захватническая и террористическая. И если кто-то делает отчет, в котором агрессор и жертва в чем-то одинаковы, если анализируются какие-то данные о жертве, а действия агрессора игнорируются, то с этим нельзя мириться", - отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что российские войска неоднократно сознательно били по очередям за водой, по эвакуационным автобусам, остановкам общественного транспорта. Агрессор также не останавливался перед ударами по мемориалам жертвам Холокоста, по кладбищам, по лагерю с пленными в Еленовке.

"И отчетов об этом почему-то нет. Вот такая аморальная избирательность. Каждый, кто амнистирует Россию и создает такой информационный контекст, что какие-то удары террористов оправданы или понятны, не может не осознавать, что это помогает террористам. А если есть такие манипулятивные отчеты, то и ответственность за гибель людей разделяете с ними", - добавил президент.

Напомним, в свежем отчете Amnesty International говорится о том, что украинские военные якобы ставят под угрозу жизни гражданского населения, размещают боевую технику и вооружение в школах и больницах.

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В статье: война с Россией Владимир Зеленский
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Комментарии (1)
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Karamba911 (Львів)
04.08.2022 в 23:29
І правельно сказав!!!
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