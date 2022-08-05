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Есть разрушения и раненые. Ночью россияне били по Николаеву, Запорожской области и Днепропетровщине

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Проклятые орки

Есть разрушения и раненые. Ночью россияне били по Николаеву, Запорожской области и Днепропетровщине

Резниченко Telegram-канал

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Сегодня ночью во время воздушной тревоги оккупанты произвели обстрел одного из объектов инфраструктуры в пригороде Запорожья. В результате вражеской атаки было повреждено производственное оборудование. Есть значительные разрушения и раненые. Удары были по гражданской инфраструктуре, часть населенных пунктов осталась без света и водоснабжения.

В Николаеве в одном из районов в пятницу утром прогремели мощные взрывы, как сообщил мэр города Александр Сенкевич в Telegram. Мэр попросил жителей не выходить из дома и держаться подальше от окон.

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Также российская армия снова испытывала Никопольский район. В этот раз выпустили около 40 реактивных снарядов. Без жертв, как сообщают глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко и председатель областного совета Николай Лукашук.

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В статье: война с Россией Николай Лукашук Валентин Резниченко Александр Сенкевич
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Источник:
t.me/kurtievofficial

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