Есть разрушения и раненые. Ночью россияне били по Николаеву, Запорожской области и Днепропетровщине

Сегодня ночью во время воздушной тревоги оккупанты произвели обстрел одного из объектов инфраструктуры в пригороде Запорожья. В результате вражеской атаки было повреждено производственное оборудование. Есть значительные разрушения и раненые. Удары были по гражданской инфраструктуре, часть населенных пунктов осталась без света и водоснабжения.

В Николаеве в одном из районов в пятницу утром прогремели мощные взрывы, как сообщил мэр города Александр Сенкевич в Telegram. Мэр попросил жителей не выходить из дома и держаться подальше от окон.

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Также российская армия снова испытывала Никопольский район. В этот раз выпустили около 40 реактивных снарядов. Без жертв, как сообщают глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко и председатель областного совета Николай Лукашук.