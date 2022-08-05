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Три судна с украинским зерном вышли из портов Большой Одессы

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57 тысяч тонн

Три судна с украинским зерном вышли из портов Большой Одессы

Олександр Кубраков Facebook

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Министр инфраструктуры Александр Кубраков сообщил о том, что сегодня утром, 5 августа, из портов Большой Одессы отправился первый караван судов с украинским зерном (хлебные зерновые культуры: пшеница, рис, рожь, овес, ячмень, кукуруза и так далее).

На борту трех балкеров NAVI STAR, ROJEN и POLARNET находится 57 тысяч тонн украинской кукурузы, направляемых в Турцию, Великобританию и Ирландию. Сегодняшним караваном возобновлено судоходство из порта "Черноморск".

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Сейчас есть надежда, что гарантии безопасности украинских партнеров с ООН и Турцией будут работать и дальше, а экспорт продовольствия из наших портов станет стабильным и прогнозируемым для всех участников рынка, отметил Кубраков.

Для этого планируется обеспечить способность портов обрабатывать более 100 судов в месяц. Хотя "зерновой коридор" уже заработал на выход, целью является полноценная работа портов в оба направления. Первый заход в наш порт ожидается уже завтра. Цель – 3 и более млн. тонн экспорта агропродукции ежемесячно из портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный".

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В статье: война с Россией
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