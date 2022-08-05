ВСУ уничтожили на юге три склада с боеприпасами рф. Почти четыре десятка россиян стали двухсотыми

ВСУ уничтожили три склада с боеприпасами в Херсоне, Приднепровском и Токаревке. Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".

Кроме того, из вражеских рядов вычеркнуто 39 россиян, четыре зенитно-ракетных системы С-300, радиолокационную станцию ​​"Имбирь", автоматический миномет 82-го калибра "Волошка", девять единиц бронированной и автомобильной техники. Окончательные потери врага уточняются.

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Наши штурмовики атаковали два сосредоточения вражеского вооружения и техники в Херсонском и Каховском районах. Парой вертолетов разбит вражеский опорный пункт на оккупированной Николаевщине. Также наши подразделения плотно атаковали российскую систему ПВО и логистические пункты, в том числе с боеприпасами в Херсонском районе.

В целом за сутки ВСУ демилитаризовали 2 состава БК, 4 базы и 1 штаб орков. В частности, уничтожены склады и базы еще и в Донецке, Чернобаевке, Новой Каховке и Новой Маячке.