ВСУ уничтожили на юге три склада с боеприпасами рф. Почти четыре десятка россиян стали двухсотыми
Потому что не надо приходить со всяческими специальными операциями на чужую землю
Генштаб ЗСУ
ВСУ уничтожили три склада с боеприпасами в Херсоне, Приднепровском и Токаревке. Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".
Кроме того, из вражеских рядов вычеркнуто 39 россиян, четыре зенитно-ракетных системы С-300, радиолокационную станцию "Имбирь", автоматический миномет 82-го калибра "Волошка", девять единиц бронированной и автомобильной техники. Окончательные потери врага уточняются.
Наши штурмовики атаковали два сосредоточения вражеского вооружения и техники в Херсонском и Каховском районах. Парой вертолетов разбит вражеский опорный пункт на оккупированной Николаевщине. Также наши подразделения плотно атаковали российскую систему ПВО и логистические пункты, в том числе с боеприпасами в Херсонском районе.
В целом за сутки ВСУ демилитаризовали 2 состава БК, 4 базы и 1 штаб орков. В частности, уничтожены склады и базы еще и в Донецке, Чернобаевке, Новой Каховке и Новой Маячке.
Популярное сейчас
- Таблица коэффициентов УЕФА. Украина берет недельный максимум. У конкурентов тоже есть аргументы
- Отбор ЛЕ. Мальме, Фенербахче и Цюрих доказали класс, Олимпиакос - снова нет
- Московский суд дал американской баскетболистке 9 лет колонии. Байден отреагировал
- ОК Південь: Россияне перекидывает силы с востока на юг. Возможно, готовят прорыв
- Красотка дня. Звезда клипов Вельбоя - новая ведущая клубных соцсетей Металлиста 1925
- Квіти мінних зон. Океан Эльзы выпустили новый клип про войну в Украине. ВИДЕО
Новости по теме
- 09:10 Украинские Чернобаевка, Антоновский мост и взрывы в Донецке: свежая сводка по ударам от ВСУ по россиянам
- 18:36 Украинские ОК Південь: Россияне собирают силы, хотят выйти на админграницы Херсонской области
- 10:37 Украинские Оккупанты приступили к созданию ударной группировки на Криворожском направлении