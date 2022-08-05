ISW: Стратегическая инициатива переходит к ВСУ, Украина впервые получила шанс формировать ход войны

Американский институт изучения войны выкатил новый обзор событий на фронте в русско-украинской войне. В частности, специалисты отметили следующее:

– украинские силы провели серию локальных контратак между Изюмом и Славянском и отразили позиции в ряде населенных пунктов;

– российские войска продолжают вести наземные атаки к северо-востоку и югу от Бахмута;

– армия рф 4 августа продолжила попытки наступления на Пески и провела ограниченную наземную атаку юго-западнее Донецка.

В то же время, как пишется в обзоре, если Украина сможет сильно надавить на Изюм, продолжая контрнаступление на Херсонщине – тогда россияне предстанут перед трудным выбором – им придется либо отойти со своих западных позиций вокруг Изюма, либо использовать больше личного состава и техники.

Украина, вероятно, перехватывает стратегическую инициативу и заставляет россию перераспределять силы и менять приоритеты усилий в ответ на украинские контрнаступательные операции.