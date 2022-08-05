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Возле временно оккупированного Севастополя внезапно задымился российский корабль

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Возле временно оккупированного Севастополя внезапно задымился российский корабль

HI Sutton

Новина українською

В Черном море возле Севастополя горит российский корабль. СМИ сообщают, что сначала он выпустил дымовые приманки, а затем судно объяли клубы черного дыма.

Задымление на российском корабле зафиксировал военно-морской эксперт H I Sutton с проекта OSINT. Эксперт считает, что судно могли подбить украинские ракеты. Очевидцы слышали взрывы.

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Также он сообщил, что на фото в дыму можно рассмотреть патрульный корабль проекта 22160 типа "Василий Быков". Такие корабли могут иметь на вооружении крылатые ракеты "Калибр" количеством 8 единиц на один залп.

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В статье: война с Россией
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