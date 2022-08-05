Возле временно оккупированного Севастополя внезапно задымился российский корабль
Хлопок?
HI Sutton
В Черном море возле Севастополя горит российский корабль. СМИ сообщают, что сначала он выпустил дымовые приманки, а затем судно объяли клубы черного дыма.
Задымление на российском корабле зафиксировал военно-морской эксперт H I Sutton с проекта OSINT. Эксперт считает, что судно могли подбить украинские ракеты. Очевидцы слышали взрывы.
Также он сообщил, что на фото в дыму можно рассмотреть патрульный корабль проекта 22160 типа "Василий Быков". Такие корабли могут иметь на вооружении крылатые ракеты "Калибр" количеством 8 единиц на один залп.
***BREAKING***— H I Sutton (@CovertShores) August 4, 2022
Videos of another important naval action(s) off Crimea today.
Possibly #Ukraine hit a #Russian ship in north of Crimea (dark smoke).
Then Russian patrol ship near Sevastopol in second images, unclear what is going on
Awaiting further clarity pic.twitter.com/rfzW5hbzZO
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