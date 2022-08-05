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"Мы готовы к любому развитию событий". В районе Кривого Рога фиксируется накопление войск рф – Вилкул

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Пусть даже проклятые орки не пытаются

"Мы готовы к любому развитию событий". В районе Кривого Рога фиксируется накопление войск рф – Вилкул

Oleksandr Vilkul

Новина українською

В районе Кривого Рога фиксируется накопление вражеских войск, об этом в эфире национального телемарафона заявил начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

"Мы видим определенное накопление, военные все отслеживают, мы отслеживаем. В городе выстроена многоэшелонированная, глубокая оборона. У нас очень много линий этой обороны, наши войска очень мотивированы, очень высок боевой дух, и мы готовы к любому развитию событий".

"В Кривом Роге настроение патриотическое. Если и есть какое-то количество подонков, то ими занимаются спецслужбы".

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В статье: война с Россией Александр Вилкул
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