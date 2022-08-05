В Китае ответили на предложение Зеленского по поводу организации разговора с Си Цзиньпином

Вчера, 4 августа, стало известно о том, что президент Украины выступил за проведение разговора с китайским лидером, чтобы обсудить войну.

Сегодня, 5 августа, в МИД Китая отреагировали на призыв Владимира Зеленского организовать диалог с главой КНР Си Цзиньпином. Спикер МИД КНР Хуа Чуньин не предоставила прямого ответа, как сообщает портал people.cn.

– Не могли бы вы подтвердить, что есть какие-то планы по организации этого разговора?

– Китай поддерживает тесные связи с Украиной и другими сторонами украинского кризиса.