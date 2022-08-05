В Николаеве вводится длительный комендантский час – Ким

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким в Telegram-канале сообщил важную информацию для жителей областного центра:

"Николаев. 12:00, 5 августа. Мною сегодня подписано распоряжение, согласно которому на территории Николаева вводится комендантский час с 23:00 5 августа 2022 года до 05:00 8 августа 2022 года. Всех прошу относиться с пониманием, спланировать выходные и сделать закупки на эти два дня".

"Честным людям переживать нечего. В случае если нужно выгулять собаку недалеко от дома – просто нужно брать с собой документы. На выходные город закрывается, его нужно будет объезжать. Мосты разводить власть не будет. Никакого нападения от врага не ожидается, наоборот, ВСУ успешно ликвидируют оккупантов (в частности, уничтожили обстреливавший город дивизион С-300). Районы города будут отрабатываться в том числе по отношению к коллаборантам".