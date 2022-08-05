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Вата вместо мозга. Бывший игрок Десны перешел в российскую Уфу

Общие новости
(3 голосов)

Воспитанник Динамо, также игравший за Шахтер

Вата вместо мозга. Бывший игрок Десны перешел в российскую Уфу

Новина українською

Российская "Уфа" объявила о подписании контракта с Александром Масаловым, который когда-то считался украинским футболистом.

Еще в прошлом сезоне он выступал за "Десну", но ныне этот клуб приостановил функционирование после того, как страна, куда уехал Масалов, напала на Украину и полтора месяца осаждала Чернигов.

Примечательно, что родившийся в украинском Севастополе Масалов является воспитанником "Динамо", но на юношеском уровне перешел в "Шахтер". Даже вызывался в юниорскую и юношескую сборную Украины.

Заметим, что, по информации transfermarkt, Масалов является клиентом агентства Prostar Вадима Шаблия.

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В статье: Александр Масалов
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Комментарии (1)
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Алекс Старков (Чернігів)
05.08.2022 в 14:08
Та в Десні це опудало майже і не грало. Була б ганьба на всю країну.
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