Вата вместо мозга. Бывший игрок Десны перешел в российскую Уфу

Российская "Уфа" объявила о подписании контракта с Александром Масаловым, который когда-то считался украинским футболистом.

Еще в прошлом сезоне он выступал за "Десну", но ныне этот клуб приостановил функционирование после того, как страна, куда уехал Масалов, напала на Украину и полтора месяца осаждала Чернигов.

Примечательно, что родившийся в украинском Севастополе Масалов является воспитанником "Динамо", но на юношеском уровне перешел в "Шахтер". Даже вызывался в юниорскую и юношескую сборную Украины.

Заметим, что, по информации transfermarkt, Масалов является клиентом агентства Prostar Вадима Шаблия.