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Фейлы россиян: одни вбежали в пустой дом под удар ВСУ, другие – решили сесть в грузовик со взрывчаткой

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Рубрика "Как эпически пылает русня"

Фейлы россиян: одни вбежали в пустой дом под удар ВСУ, другие – решили сесть в грузовик со взрывчаткой

Сухопутні війська ЗСУ

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Украинские морские пехотинцы нанесли сокрушительный удар по скоплению российских оккупантов. Атаковали полуразвалившийся дом, где была позиция врага, когда там собралось максимальное количество рашистов.

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Успешно отработали бойцы 503-го отдельного батальона морской пехоты. Видео операции опубликовали на странице Сухопутных войск ВСУ в Facebook.

Также в Сети появилось видео с очень "интересным" решением от рашистов. Орки решили набить взрывчатку в автомобиль и направить его в сторону позиций Вооруженных Сил Украины. Водитель должен был зафиксировать педаль газа и выпрыгнуть из автомобиля. Правда, "гениальный" план дал сбой.

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В статье: война с Россией
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