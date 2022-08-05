Фейлы россиян: одни вбежали в пустой дом под удар ВСУ, другие – решили сесть в грузовик со взрывчаткой
Рубрика "Как эпически пылает русня"
Сухопутні війська ЗСУ
Украинские морские пехотинцы нанесли сокрушительный удар по скоплению российских оккупантов. Атаковали полуразвалившийся дом, где была позиция врага, когда там собралось максимальное количество рашистов.
Успешно отработали бойцы 503-го отдельного батальона морской пехоты. Видео операции опубликовали на странице Сухопутных войск ВСУ в Facebook.
Также в Сети появилось видео с очень "интересным" решением от рашистов. Орки решили набить взрывчатку в автомобиль и направить его в сторону позиций Вооруженных Сил Украины. Водитель должен был зафиксировать педаль газа и выпрыгнуть из автомобиля. Правда, "гениальный" план дал сбой.
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