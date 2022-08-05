Фейлы россиян: одни вбежали в пустой дом под удар ВСУ, другие – решили сесть в грузовик со взрывчаткой

Украинские морские пехотинцы нанесли сокрушительный удар по скоплению российских оккупантов. Атаковали полуразвалившийся дом, где была позиция врага, когда там собралось максимальное количество рашистов.

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Успешно отработали бойцы 503-го отдельного батальона морской пехоты. Видео операции опубликовали на странице Сухопутных войск ВСУ в Facebook.

Также в Сети появилось видео с очень "интересным" решением от рашистов. Орки решили набить взрывчатку в автомобиль и направить его в сторону позиций Вооруженных Сил Украины. Водитель должен был зафиксировать педаль газа и выпрыгнуть из автомобиля. Правда, "гениальный" план дал сбой.