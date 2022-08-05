Должен был корректировать обстрел по памятнику Бандере. Во Львове СБУ задержала адепта россии
Они нашли Бандеру!
СБУ
Во Львовской области Служба безопасности Украины установила личности двух сторонников "русского мира". Один из них должен был корректировать ракетные обстрелы по памятнику Бандере во Львове.
Служба безопасности Украины объявила о подозрении двум сторонникам путинизма, призвавшим к войне. В соцсетях они активно поддерживали агрессию против нашего государства и призывы украинцев присоединяться к оккупационным властям рф.
Спецслужба уже задержала предателей. Во время собрания доказательной базы оперативники установили, что, кроме распространения деструктивной пропаганды, один из злоумышленников осуществлял переписку с действующим боевиком т.н. "ДНР". А именно, предоставил координаты, а впоследствии и должен был корректировать осуществление ракетных обстрелов по памятнику Бандере во Львове. Следователи СБУ объявили злоумышленникам подозрение по ст. 436 (Пропаганда войны) УК Украины. Продолжается досудебное расследование.
Популярное сейчас
- Защитник Шахтера присоединился к итальянскому клубу Сильвио Берлускони на правах аренды
- Прошлись по средствам ПВО. Генштаб опубликовал данные о потерях россиян за 4 августа
- Победа Зари в Лиге конференций, новый клуб Исмаили. Главные новости за 4 августа
- "Кто виноват – не могу сказать". росСМИ сняли сюжет с украинским командиром после теракта в Еленовке
- Для поднятия духа. Звезды украинской эстрады устроили концерт для пограничников. ФОТО
- В бою погиб известный украинский поэт и автор песен