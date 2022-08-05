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Должен был корректировать обстрел по памятнику Бандере. Во Львове СБУ задержала адепта россии

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Должен был корректировать обстрел по памятнику Бандере. Во Львове СБУ задержала адепта россии

СБУ

Новина українською

Во Львовской области Служба безопасности Украины установила личности двух сторонников "русского мира". Один из них должен был корректировать ракетные обстрелы по памятнику Бандере во Львове.

Служба безопасности Украины объявила о подозрении двум сторонникам путинизма, призвавшим к войне. В соцсетях они активно поддерживали агрессию против нашего государства и призывы украинцев присоединяться к оккупационным властям рф.

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Спецслужба уже задержала предателей. Во время собрания доказательной базы оперативники установили, что, кроме распространения деструктивной пропаганды, один из злоумышленников осуществлял переписку с действующим боевиком т.н. "ДНР". А именно, предоставил координаты, а впоследствии и должен был корректировать осуществление ракетных обстрелов по памятнику Бандере во Львове. Следователи СБУ объявили злоумышленникам подозрение по ст. 436 (Пропаганда войны) УК Украины. Продолжается досудебное расследование.

Должен был корректировать обстрел по памятнику Бандере. Во Львове СБУ задержала адепта россии - изображение 1
Должен был корректировать обстрел по памятнику Бандере. Во Львове СБУ задержала адепта россии - изображение 2
Должен был корректировать обстрел по памятнику Бандере. Во Львове СБУ задержала адепта россии - изображение 3
Должен был корректировать обстрел по памятнику Бандере. Во Львове СБУ задержала адепта россии - изображение 4

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В статье: СБУ война с Россией
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