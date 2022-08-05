"Если бы рф прекратила вторжение, опасности не было бы". Посол Великобритании – о докладе Amnesty International
Важные слова
Amnesty International
Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс прокомментировал скандальный доклад Amnesty International.
"Единственное, что угрожает украинским мирным жителям, это российские ракеты, оружие и мародерство российских войск. Точка. Если бы россия прекратила вторжение в Украину, опасности не было бы".
The only things endangering ???????? civilians are????????missiles and guns and marauding Russian troops. Full stop. If Russia stopped invading #Ukraine there would be no danger.— Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) August 5, 2022
Напомним, вчера, 4 августа, правозащитная организация Аmnesty International заявила, что Вооруженные Силы Украины подвергают опасности мирное население, размещая технику и вооружение в жилых районах. Заявление Amnesty International вызвало бурную реакцию в сети и среди украинского истеблишмента.
Популярное сейчас
- Вата вместо мозга. Бывший игрок Десны перешел в российскую Уфу
- Известно, сколько Шахтер заработал на трансфере Игнатенко
- Победа Зари в Лиге конференций, новый клуб Исмаили. Главные новости за 4 августа
- Известно, какие каналы будут транслировать матчи между Динамо и Штурмом в Лиге Чемпионов
- Красотка дня. Звезда клипов Вельбоя - новая ведущая клубных соцсетей Металлиста 1925
- Квіти мінних зон. Океан Эльзы выпустили новый клип про войну в Украине. ВИДЕО