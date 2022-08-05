"Если бы рф прекратила вторжение, опасности не было бы". Посол Великобритании – о докладе Amnesty International

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс прокомментировал скандальный доклад Amnesty International.

"Единственное, что угрожает украинским мирным жителям, это российские ракеты, оружие и мародерство российских войск. Точка. Если бы россия прекратила вторжение в Украину, опасности не было бы".

The only things endangering ???????? civilians are????????missiles and guns and marauding Russian troops. Full stop. If Russia stopped invading #Ukraine there would be no danger. — Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) August 5, 2022

Напомним, вчера, 4 августа, правозащитная организация Аmnesty International заявила, что Вооруженные Силы Украины подвергают опасности мирное население, размещая технику и вооружение в жилых районах. Заявление Amnesty International вызвало бурную реакцию в сети и среди украинского истеблишмента.