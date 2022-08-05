  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. "Если бы рф прекратила вторжение, опасности не было бы". Посол Великобритании – о докладе Amnesty International
В тренде

"Если бы рф прекратила вторжение, опасности не было бы". Посол Великобритании – о докладе Amnesty International

Общие новости
(1 голосов)

Важные слова

"Если бы рф прекратила вторжение, опасности не было бы". Посол Великобритании – о докладе Amnesty International

Amnesty International

Новина українською

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс прокомментировал скандальный доклад Amnesty International.

"Единственное, что угрожает украинским мирным жителям, это российские ракеты, оружие и мародерство российских войск. Точка. Если бы россия прекратила вторжение в Украину, опасности не было бы".

Напомним, вчера, 4 августа, правозащитная организация Аmnesty International заявила, что Вооруженные Силы Украины подвергают опасности мирное население, размещая технику и вооружение в жилых районах. Заявление Amnesty International вызвало бурную реакцию в сети и среди украинского истеблишмента.

Читайте также"Аморальная избирательность" - Зеленский резко раскритиковал Amnesty International

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
twitter.com/MelSimmonsFCDO

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде