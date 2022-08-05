Жесткий, но справедливый: сегодня Олегу Лужному исполняется 54 года
Про "дай!" от Романовича на правом фланге ходят легенды
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Олег Романович Лужный родился 5 августа 1968 года во Львове. Начинал карьеру в луцком "Торпедо", затем ненадолго задержался в "Карпатах".
В 1989 году присоединился к киевскому "Динамо". В 1991-м Лужный стал мастером спорта международного класса. В составе столичной команды также выигрывал чемпионат и Кубок СССР, 7 раз становился золотым призером украинского первенства, четырежды брал Кубок страны.
Ровно через 10 лет после переезда в Киев Лужный отправился в лондонский "Арсенал". С "канонирами" стал чемпионом Англии, выигрывал Кубок страны и выходил на поле в финале Кубка УЕФА-2000. Доигрывал Олег Романович в "Вулверхэмптоне" и латвийской "Венте".
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