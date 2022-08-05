Воронки приехали? В Беларуси пропала девушка, которая исполнила песню Океана Эльзы в баре

Беларусь продолжает во всем копировать рф, вместе с давно забытыми в цивилизованном мире незаконными репрессиями.

Несколько дней незад в сети появилось видео, на котором девушка исполняет песни группы Океан Эльзы в поддержку Украины.

Сегодня стало известно, что девушка и владелец бара, где это происходило, бесследно исчезли.

Можно было бы пойти в полицию... но нет, нельзя.