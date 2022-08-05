Воронки приехали? В Беларуси пропала девушка, которая исполнила песню Океана Эльзы в баре
Страшно.
Getty Images / Global Images Ukraine
Беларусь продолжает во всем копировать рф, вместе с давно забытыми в цивилизованном мире незаконными репрессиями.
Несколько дней незад в сети появилось видео, на котором девушка исполняет песни группы Океан Эльзы в поддержку Украины.
Сегодня стало известно, что девушка и владелец бара, где это происходило, бесследно исчезли.
Можно было бы пойти в полицию... но нет, нельзя.
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Комментарии (2)
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Olegyurchak (Хмельницький )
05.08.2022 в 16:13
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Черноморчик (Одесса )
05.08.2022 в 16:04
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