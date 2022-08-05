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Воронки приехали? В Беларуси пропала девушка, которая исполнила песню Океана Эльзы в баре

Общие новости
(1 голосов)

Страшно.

Воронки приехали? В Беларуси пропала девушка, которая исполнила песню Океана Эльзы в баре

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Беларусь продолжает во всем копировать рф, вместе с давно забытыми в цивилизованном мире незаконными репрессиями.

Несколько дней незад в сети появилось видео, на котором девушка исполняет песни группы Океан Эльзы в поддержку Украины.

Сегодня стало известно, что девушка и владелец бара, где это происходило, бесследно исчезли.

Можно было бы пойти в полицию... но нет, нельзя.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (2)
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Olegyurchak (Хмельницький )
05.08.2022 в 16:13
Ніби і адекватних людей достатньо, але такі самі гнилі сцикуни, як і росіяни.
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Черноморчик (Одесса )
05.08.2022 в 16:04
Весь мир идёт в будущее , и только этот совок возвращается в свой 37 год .
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