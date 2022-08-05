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Морпехи 503-го отдельного батальона ликвидировали около 20 оккупантов - ВИДЕО

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Дождались, пока враги собрались в одном здании и накрыли артударом

Морпехи 503-го отдельного батальона ликвидировали около 20 оккупантов - ВИДЕО

Новина українською

Морпехи 503-го отдельного батальона ликвидировали около 20 оккупантов, собравшихся в полуразрушенном здании.

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Видео успешной атаки бойцы опубликовали в соцсетях. На записи видно, как оккупанты группами входят в полуразрушенное здание. Как только последние три захватчика зашли внутрь, раздался взрыв, который разнес место дислокации.

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В статье: война с Россией
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