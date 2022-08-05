В бою с оккупантами погиб полковник ВСУ Олег Дегтярев
Вечная слава Герою
Сухопутні війська ЗС України
В бою с оккупантами погиб командир боевой воинской части, которая защищает Украину на востоке, полковник Дегтярев Олег Валерьевич. Об этом сообщает командование сухопутных сил ВСУ.
Смерть встретила героя при оказании помощи своим подчиненным на самом опасном участке удара противника.
За время военной службы кадровый офицер прошёл все звания от лейтенанта до полковника.
Личный состав, находившийся под командованием полковника Дегтярева, всегда отмечал его большое, искреннее сердце и олицетворял его фигуру, прежде всего, с человечностью.
К каждому военнослужащему Валериевичу, так его между собой называли офицеры, имел свой индивидуальный подход. Всегда выслушает. Посоветует. Поможет.
Его жизненный путь – бесценный вклад в независимость нашей Родины.
Свою жизнь он посвятил подготовке и обучению профессиональных военных, которые обязательно отомстят за его смерть!
Выражаем свои искренние соболезнования родным и близким погибшего…
Вечная слава Герою!
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