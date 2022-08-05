На территории разбомбленного завода Азовсталь оккупанты устроили концерт - ФОТО
Государственные волонтеры оккупантов - для оккупантов
t.me/andriyshTime
Оккупационные власти организовали рок-концерт на руинах завода Азовсталь.
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
По его словам, местные коллаборанты вместе с оккупантами решили устроить концерт на Азовстали. Перед собравшимися выступал русский гитарист-волонтер.
"Хотя назвать рок-концертом нытье одинокого гитариста назвать сложно, однако мерзости картины это не отменяет. Государственные волонтеры оккупантов - для оккупантов. Хорошо, что без гражданско-принудительных зрителей. Для полной картины осталось дождаться спектакля в разрушенном Драматическом театре и круг циничной бесчеловечности можно считать замкнутым", - подчеркнул Андрющенко.
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