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На территории разбомбленного завода Азовсталь оккупанты устроили концерт - ФОТО

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Государственные волонтеры оккупантов - для оккупантов

На территории разбомбленного завода Азовсталь оккупанты устроили концерт - ФОТО

t.me/andriyshTime

Новина українською

Оккупационные власти организовали рок-концерт на руинах завода Азовсталь.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По его словам, местные коллаборанты вместе с оккупантами решили устроить концерт на Азовстали. Перед собравшимися выступал русский гитарист-волонтер.

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"Хотя назвать рок-концертом нытье одинокого гитариста назвать сложно, однако мерзости картины это не отменяет. Государственные волонтеры оккупантов - для оккупантов. Хорошо, что без гражданско-принудительных зрителей. Для полной картины осталось дождаться спектакля в разрушенном Драматическом театре и круг циничной бесчеловечности можно считать замкнутым", - подчеркнул Андрющенко.

На территории разбомбленного завода Азовсталь оккупанты устроили концерт - ФОТО - изображение 1
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В статье: война с Россией Петр Андрющенко
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