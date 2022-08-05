  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Эрдоган прибыл в Сочи на встречу с Путиным
В тренде

Эрдоган прибыл в Сочи на встречу с Путиным

Общие новости
(1 голосов)

Будут обсуждать военно-техническое сотрудничество и работу центра по вывозу зерна из Украины

Эрдоган прибыл в Сочи на встречу с Путиным

Новина українською

В пятницу днем турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган прилетел в Сочи, где проведет встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

Об этом сообщает турецкое агентство Anadolu.

Планируется, что Эрдоган пробудет в России один день.

Читайте такжеCNN Türk: Путин просит Эрдогана работать с производителем Bayraktar и привлечь Россию

В ходе переговоров Эрдоган и Путин намерены обсудить военно-техническое сотрудничество и работу центра по вывозу зерна из Украины.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Владимир Путин война с Россией Реджеп Тайип Эрдоган
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде