Эрдоган прибыл в Сочи на встречу с Путиным
Будут обсуждать военно-техническое сотрудничество и работу центра по вывозу зерна из Украины
В пятницу днем турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган прилетел в Сочи, где проведет встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным.
Об этом сообщает турецкое агентство Anadolu.
Планируется, что Эрдоган пробудет в России один день.
В ходе переговоров Эрдоган и Путин намерены обсудить военно-техническое сотрудничество и работу центра по вывозу зерна из Украины.
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