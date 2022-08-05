Эрдоган прибыл в Сочи на встречу с Путиным

В пятницу днем турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган прилетел в Сочи, где проведет встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

Об этом сообщает турецкое агентство Anadolu.

Планируется, что Эрдоган пробудет в России один день.

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В ходе переговоров Эрдоган и Путин намерены обсудить военно-техническое сотрудничество и работу центра по вывозу зерна из Украины.