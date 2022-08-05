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В оккупированном Донецке горит жд вокзал: оккупанты обвиняют ВСУ - ВИДЕО

Общие новости
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Что-то опять случилось в Донецке

В оккупированном Донецке горит жд вокзал: оккупанты обвиняют ВСУ - ВИДЕО

Новина українською

Российские захватчики утверждают, что якобы после удара ВСУ в оккупированном Донецке горит вокзал.

Об этом сообщает российское пропагандистское издание РИА Новости.

СМИ оккупантов заявляют о раненом.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (1)
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bato54
05.08.2022 в 18:14
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот --- Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) --- Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.
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