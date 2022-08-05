В оккупированном Донецке горит жд вокзал: оккупанты обвиняют ВСУ - ВИДЕО
Что-то опять случилось в Донецке
Российские захватчики утверждают, что якобы после удара ВСУ в оккупированном Донецке горит вокзал.
Об этом сообщает российское пропагандистское издание РИА Новости.
СМИ оккупантов заявляют о раненом.
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Комментарии (1)
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bato54
05.08.2022 в 18:14
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