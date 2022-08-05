Херсонского гауляйтера Сальдо ввели в искусственную кому и переправили в Крым
Что именно случилось с предателем, пока что неизвестно
фото из свободных источников
Назначенный оккупантами "руководитель" Херсонской области Владимир Сальдо госпитализирован в оккупированном Крыму, врачи ввели его в медикаментозную кому и подключили к аппарату ИВЛ.
Об этом сообщают российские СМИ.
Сообщается, что Сальдо собираются перевезти спецбортом из Крыма в одну из московских больниц, поскольку ему стало хуже.
Сейчас состояние изменника оценивается как тяжелое, врачи подозревают, что Сальдо могли отравить. По другим данным, Сальдо мог перенести инсульт.
Напомним, что 4 августа Сальдо заявил, что ложится в больницу, а свое "полномочия" передает "исполняющему обязанности" ФСБ-шнику Сергею Елисееву.
Популярное сейчас
- Вата вместо мозга. Бывший игрок Десны перешел в российскую Уфу
- В Китае ответили на предложение Зеленского по поводу организации разговора с Си Цзиньпином
- Победа Зари в Лиге конференций, новый клуб Исмаили. Главные новости за 4 августа
- ОК Південь: Россияне перекидывает силы с востока на юг. Возможно, готовят прорыв
- Роскошная жена аргентинской звезды купается топлес во время отдыха на Ибице. ФОТО
- Красотка дня. Звезда клипов Вельбоя - новая ведущая клубных соцсетей Металлиста 1925