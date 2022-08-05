Херсонского гауляйтера Сальдо ввели в искусственную кому и переправили в Крым

Назначенный оккупантами "руководитель" Херсонской области Владимир Сальдо госпитализирован в оккупированном Крыму, врачи ввели его в медикаментозную кому и подключили к аппарату ИВЛ.

Об этом сообщают российские СМИ.

Сообщается, что Сальдо собираются перевезти спецбортом из Крыма в одну из московских больниц, поскольку ему стало хуже.

Сейчас состояние изменника оценивается как тяжелое, врачи подозревают, что Сальдо могли отравить. По другим данным, Сальдо мог перенести инсульт.

Напомним, что 4 августа Сальдо заявил, что ложится в больницу, а свое "полномочия" передает "исполняющему обязанности" ФСБ-шнику Сергею Елисееву.