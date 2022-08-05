Оккупанты стреляли недалеко от ЗАЭС. Зафиксировано три "прилета" у промышленной площадки
Враг попал в высоковольтную линию связи 330
фото из свободных источников
Сегодня, 5 августа 2022 года, российские военные снова прибегли к провокациям. В результате их обстрела в 14:30 зафиксировано три "прилета" возле промышленной площадки Запорожской ЕС.
Об этом сообщает пресс-служба "Энергоатома".
Как отмечается, враг попал в высоковольтную линию связи 330 кВ ВРП автотрансформатора ЗАЭС – Запорожская ТЭС.
"Несмотря на провокации рашистов, ЗАЭС продолжает работать и выдавать мощность в энергосистему Украины через работающие линии. Согласно их пропускной способности было принято решение по разгрузке и отключению от сети одного из работающих энергоблоков Запорожской атомной станции", - говорится в сообщении.
Выбросы и сбросы радиоактивных веществ не зафиксированы.
"Захватчики продолжают устраивать террор и подвергать опасности весь цивилизованный мир. Необходимо как можно скорее принять все меры для того, чтобы вернуть контроль над ядерным объектом Украины!", - добавляют в "Энергоатоме".
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