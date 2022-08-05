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ВСУ демилитаризировали очередной склад оккупантов в Новой Каховке

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В Новой Каховке раздался мощный взрыв

ВСУ демилитаризировали очередной склад оккупантов в Новой Каховке

фото из свободных источников

Новина українською

В Новой Каховке Херсонской области горят вражеские склады, оккупанты ищут партизан, сообщающих об их позициях.

Об этом сообщили на странице Управления стратегических коммуникаций.

Сообщается, что есть "прямое попадание в очередной склад "гуманитарки" оккупантов. Россияне начали проверять местных граждан, ища тех, кто предоставляет информацию о складах.

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Ранее сообщалось, что на Херсонском направлении морские пехотинцы стойко и мужественно противостоят российским оккупантам. За прошедшие сутки нашим воинам удалось сдержать вражеское наступление на закрепленном участке фронта и тем самым сорвать планы противника.

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В статье: война с Россией
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