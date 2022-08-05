Соцопрос: Более половины украинцев ассоциируют себя с ПЦУ, только 4% – с УПЦ МП
Такие данные дает опрос КМИС
church.ua
В июле 2022 года 72% украинцев идентифицируют себя как православных. Количество сторонников УПЦ Московского патриархата с последний год упало с 18 до 4%.
Об этом сообщает КМИС.
Доля тех, кто идентифицирует себя с Православной церковью Украины (ПЦУ), выросла за год с 42% до 54%
Также еще 14% считают себя просто православными, без конкретизации патриархата.
Считают себя атеистами 10% украинцев.
К Украинской греко-католической церкви относятся 8% респондентов.
Протестантов в Украине 2%, представителей различных христианских церквей (например Свидетелей Иеговы) - 2%, католиков - 1%.
Киевский международный институт социологии (КМИС) проводил опрос 6-20 июля 2022 года среди 2000 респондентов. Опрос не проводился на территории оккупированного Россией Крыма и Донбасса, а также с гражданами, которые выехали за рубеж после 24 февраля 2022 года.
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