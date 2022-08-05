Бахмут, Авдеевка, Соледар. Генштаб рассказал о наиболее горячих направлениях фронта за 5 августа
Сводка Генштаба по положению на фронтах за 5 августа
Генштаб ЗСУ
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины доложил о ситуации на фронтах по состоянию на 18:00 5 августа.
Идут сто шестьдесят третьи сутки героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению.
На Волынском и Полесском направлениях без изменений.
На Северском направлении противник удерживает в приграничных районах Брянской и Курской областей отдельные подразделения войск Западного военного округа. Проводит инженерное оборудование позиций и установку систем видеонаблюдения.
Из артиллерии обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Железный Мост и Гремяч на Черниговщине и Стариковое Сумской области.
На Слобожанском направлении противник продолжает сосредотачивать усилия на недопущении создания Силами обороны благоприятных условий для возобновления наступления.
На Харьковском направлении враг задействовал ствольную и реактивную артиллерию для обстрелов районов населенных пунктов Харьков, Русская Лозовая, Коробочкино, Черкасские Тишки, Старый Салтов, Верхний Салтов. Беспилотными летательными аппаратами провел воздушную разведку возле Русской Лозовой, Малых Проходов, Гусаровки и Чепиля.
На Славянском направлении противник активных наступательных действий не вел, производил огненное поражение из артиллерии разных типов вблизи Богородичного, Долины, Дибривного, Великой Камышевахи и Родного.
На Донецком направлении враг сосредотачивает усилия в районах Бахмута и Авдеевки. Пытается создать благоприятные условия для установления контроля над городами Соледар и Бахмут и оттеснить наши войска от западной окраины города Донецк.
На Краматорском и Бахмутском направлениях враг задействовал танки, ствольную и реактивную артиллерию для обстрелов неподалеку от Северского, Григорьевки, Верхнекаменского, Бахмута, Зайцева, Соледара, Яковлевки и Кодемы. Нанес авиационный удар возле Вершины.
Наступательными действиями оккупанты пытались захватить выгодные рубежи и улучшить тактическое положение в районах Бахмута, Зайцева и Вершины, успеха не имели, отошли.
На Авдеевском направлении зафиксированы артиллерийские обстрелы возле Авдеевки, Новобахмутовки, Невельского, Нетайлового и Красногоровки. Враг безуспешно пытался продвинуться в направлениях населённых пунктов Красногоровка, Авдеевка и Пески.
На Новопавловском и Запорожском направлениях противник обстреливал из танков, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Марьинка, Владимировка, Новомихайловка, Большая Новоселка, Новоандреевка, Каменское, Новоселка, Волшебное, Новополь, Гуляйполе и Нескучное.
Украинские воины успешно отразили очередной вражеский штурм в направлении Марьинки и заставили врага бежать.
Оккупанты провели разведку беспилотными летательными аппаратами в районах Запорожья и Новоселовки Второй.
На Южнобужском направлении противник имеющимися средствами огневого поражения пытается удержать занятые позиции и не допустить создания нашими подразделениями благоприятных условий для контрнаступления.
Враг обстреливал районы населенных пунктов Посад-Покровское, Степная Долина, Лупарево, Новониколаевка, Новогригоровка, Красная Долина, Зеленая Роща, Андреевка, Трудолюбовка, Нововоронцовка, Тополино, Потемкино, Ольгино, Никополь. Задействовал авиацию для ударов недалеко от Лозового, Великого Артакового и Андреевки.
Противник предпринял попытку наступления в направлении на Лозовое. Получил решительный отпор от украинских воинов и отошел.
Для выявления позиций наших подразделений и корректировки огня артиллерии активно используют беспилотные летательные аппараты.
В Акваториях Черного и Азовского морей корабельная группировка противника основные усилия сосредотачивается на поддержании сухопутной группировки, блокировании гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря и поражении военных объектов и элементов инфраструктуры в глубине территории Украины.
В готовности к применению высокоточного оружия находятся четыре носителя крылатых ракет морского базирования.
Наши подразделения продолжают успешное выполнение ракетно-артиллерийских огневых задач по определенным направлениям. Противник испытывает острый дефицит обученного и хоть как-то мотивированного пополнения для подразделений, которые несут потери в результате ведения войны в Украине.
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