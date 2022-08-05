Экс-ведущего телеканала "Интер" подозревают в госизмене
Юрию Коту объявлено подозрение
фото из свободных источников
Бывший украинский телеведущий, а ныне российский пропагандист Юрий Кот подозревается в государственной измене.
Об этом сообщает Офис генпрокурора.
По данным следствия, в 2013 и 2014 годах Кот был ведущим на киевском так называемом "Антимайдане". После событий в Крыму и на Донбассе переехал в Россию.
Телеведущий публично поддерживал оккупацию и действия боевиков на Донбассе. Он работал в государственном российском пропагандистском информагентстве "Россия сегодня" и информагентстве "News Front".
По информации СБУ, Кот распространял фейковую информацию о Революции Достоинства, подстрекал к межэтническим конфликтам и разжигал сепаратистские настроения среди украинцев.
После начала полномасштабной войны он продолжал поддерживать Россию. В своем Telegram-канале он распространял кремлевскую пропаганду.
Стоит отметить, что в 1991-2011 годах Юрий Кот работал на телеканале "Интер", а в период с 2007 по 2014 был ведущим в Национальной общественной телерадиокомпании.
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