Мэрия: Медицины в Мариуполе нет - в больницах умирает каждый четвертый пациент
Нет лекарств, нет врачей
Getty Images/Global Images Ukraine
В больницах Мариуполя фиксируется сверхвысокая смертность пациентов из-за нехватки лекарств и медработников.
Об этом сообщает в Telegram советника мэра города Петра Андрющенко.
"Медицина. Фактически в больницах умирает каждый четвертый пациент. Лекарств не хватает, цинично предлагают "купить" в аптеках, частично принадлежащих приближенным к Пушилину (главарь "ДНР" - ред.) фирмам, частично – Тернавскому, который отдает часть прибыли криминальным структурам Иващенко", - рассказал он.
По словам Андрющенко, чтобы предоставить российским военным "нормальные" условия простых людей размещают по коридорам. Из-за нехватки персонала – фактически бросают в одиночестве. Отсюда и сверхвысокая смертность.
"Инсулинозависимые в самом худшем состоянии. Привезенный из России эндокринолог принимает только один раз в неделю в четверг в одной больнице. Он и "раздает" инсулин в шприцах. Поэтому везет не всем. Ситуацию совместимости, подбора инсулина вообще никто не контролирует. Просто медицины в городе нет. Никакой, кроме иллюзорной", - отметил он.
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