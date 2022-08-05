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Украина призывает мировое сообщество безотлагательно принять меры для принуждения России освободить ЗАЭС

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Оккупанты ставят под угрозу ядерную безопасность всего мира

Украина призывает мировое сообщество безотлагательно принять меры для принуждения России освободить ЗАЭС

фото из свободных источников

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МИД решительно осуждает действия российских оккупационных войск на территории захваченной ими Запорожской АЭС в г. Энергодар 05 августа 2022 года.

Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

"В частности, на фоне циничного видеозаявления президента РФ на Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия об отсутствии намерений РФ применять ядерное оружие в Украине Россия прибегла к многочисленным провокациям на ядерном объекте.

После ввода с начала августа 2022 года в помещения 1-го и 2-го блоков ЗАЭС, находящихся в стадии ремонта, военных грузовиков и внедорожников наполненных оружием, сегодня произошли артиллерийские обстрелы территории у промышленной площадки ЗАЭС. В результате трех зафиксированных попаданий повреждена высоковольтная линия выдачи электрической мощности ЗАЭС - Запорожская ТЭС.

Возможные последствия попадания в действующий реактор равноценны применению атомной бомбы.

Министерство иностранных дел Украины призывает мировое сообщество безотлагательно принять меры по принуждению России освободить ЗАЭС и передать электростанцию под контроль Украины ради безопасности всего мира", - говорится в заявлении.

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В статье: война с Россией
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